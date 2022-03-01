Великі десантні кораблі збиралися причалити до одеського пляжу "Лузанівка".

Командування російських військ збиралося причалити великі десантні кораблі до одеського пляжу "Лузанівка", але в останній момент росіяни попросили Україну дати можливість покинути затоку.

Про це повідомляє "Думська".

"Українська ППО та інші захисники Одеси готувалися дати рішучу відсіч противнику, але в останній момент росіяни вийшли на зв'язок і попросили дати їм можливість покинути затоку", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на кораблях російських нацистів стався бунт: строковики відмовилися виконувати наказ і штурмувати узбережжя великого міста-мільйонника. Солдатів налякали українські морпіхи, більшість яких провели на війні по п'ять і більше років.