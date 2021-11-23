Проведення навчань супроводжується активізацією діяльності російських пропагандистських ЗМІ.

Російські окупаційні війська проводять масштабні навчання в ОРДЛО. Пропагандистські ЗМІ активізували свою діяльність задля підготовки чергових фейкових матеріалів з дискредитації підрозділів Об’єднаних сил.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Командування ЗС РФ нарощує боєготовність російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 22 листопада у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів розпочалось масштабне командно-штабне навчання із залученням мобілізаційного резерву, підрозділів "силових структур" і окупаційних адміністрацій.

За даними розвідки, контроль за проведенням навчань здійснюється комплексною комісією 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.

Читайте такожНе лише агресор: розвідник запропонував дати Росії новий статус в Україні"Проведення навчань супроводжується активізацією діяльності російських пропагандистських ЗМІ для підготовки чергових фейкових матеріалів з дискредитації підрозділів Об’єднаних сил", - повідомили у ГУР МОУ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у розвідці розповіли, коли чекати на нову атаку проти України. Росія зосередила біля наших кордонів понад 92 000 військовослужбовців і готується до нападу наприкінці січня або на початку лютого.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Антоніна Доломанжи