Найманці РФ відкрили вогонь зі стрілецької зброї у бік Пищевика.

На Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил поранено військового Збройних сил України.

Про це йдеться у зведенні в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 11:00, розміщеному у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, з початку доби, станом на 11 годину, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

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Так, у бік Пищевика окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться у зведенні.

Війна на сході України

Збройний конфлікт на Донбасі Росія розпочала у квітні 2014 року – після окупації російськими війська Криму.

Підконтрольні Кремлю провокатори почали підбурювати місцеве населення й самі брати участь у проросійських акціях.

Невдовзі керовані російськими спецслужбами "протести" переросли у захоплення будівель органів місцевого самоврядування і закінчилися проголошенням "республік", легітимність яких визнає тільки Москва та її близькі сателіти.

За окупацію Криму та окремих територій Донецької і Луганської областей США і ЄС запровадили низку санкцій проти Кремля.

Сам Путін причетність своєї країни до розв’язання конфлікту на Донбасі заперечує, стверджуючи, що російських військ в ОРДЛО "немає".

При цьому Росія намагається схилити Україну до прямих переговорів з бойовиками, заявляючи, що є лише "третьою стороною", аби зняти з себе відповідальність за розпочату агресію й уникнути посилення санкцій.

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