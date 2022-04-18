Окупанти схиляють маріупольців до "співпраці", обіцяючи виплатити компенсацію за зруйноване житло в рублях.

Російські загарбники схиляють населення деблокованого Маріуполя до співпраці, обіцяючи виплатити компенсацію за зруйноване житло в рублях. Втім, створити потрібну картинку для РосЗМІ їм не вдалося.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Пропагандистська машина Кремля гарно щебече про "багатотисячні черги" за компенсаціями. Хоча на світлинах, як зазначили в Центрі, "не більше 20 людей біля якогось приміщення з окупантською символікою".

Зазначається, що у такий спосіб ворог намагається провести рублеву окупацію тимчасово загарбаних територій, щоб потім ізолювати населення. У такий спосіб Росія діяла в ОРДЛО.

"Не співпрацюйте з окупантами. Компенсацію виплачують лише тим, хто отримує фейкові документи від загарбників. Наступним кроком стане примусова відмова від громадянства України", – наголосили у ЦПД.

Щось схоже спостерігається й в окупованому Генічеську

Там військові РФ виплачують місцевим жителям "пенсію"у рублях. Щоправда, весь рух рубля закінчується у "мінял", у яких місцеві відразу міняють рублі на гривні. Водночас у магазинах міста російську валюту приймати відмовляються.

Пам'ятайте, якщо не співпрацювати з окупантами й нічого в них не брати, це пришвидшить нашу перемогу.

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