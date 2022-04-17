Глава МЗС зазначив, що ситуація в Маріуполі може стати "червоною лінією" в переговорах з РФ.

Після семитижневої облоги російськими військами ситуація в Маріуполі жахлива. Колись квітучого міста на березі Азовського моря "більше не існує".

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми CBS Face the Nation.

"Залишки української армії і велика група цивільних фактично оточені російськими військами. Вони продовжують свою боротьбу, але судячи з того, як поводиться російська армія в Маріуполі, вони вирішили за всяку ціну зрівняти місто з землею", – повідомив міністр.

Він додав, що ситуація в обложеному Маріуполі може стати "червоною лінією" в переговорах з РФ.

"Після Бучі стало особливо складно продовжувати спілкування з росіянами", – сказав Кулеба, маючи на увазі звірства проти мирних жителів, вчинені російськими військами на Київщині. "Але, як сказав Зеленський, Маріуполь може стати червоною лінією".

Що передувало

Напередодні в Міноборони РФ в ультимативному тоні закликали захисників Маріуполя скласти зброю. Для цього росіяни вимагали припинити будь-які бойові дії з 06: 00 17 квітня.

Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що вбивство українських військових у Маріуполі означатиме припинення переговорів між обома країнами.

За минулу добу ворог в черговий раз обстрілював місто з авіації і здійснював спроби штурму порту.

На думку американських військових, нова фаза війни в Україні почнеться вже найближчими днями.

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