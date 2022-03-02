Ворог вдався до підлих бомбардував цивільної інфраструктури та спальних районів.

Сьому добу російські окупанти завдають нищівних ударів по цивільній інфраструктурі та спальних районах. Внаслідок бомбардувань загинуло понад 2 тисяч цивільних українців.

Про це повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій.

"Впродовж семи днів війни Росія знищила сотні об’єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень та дитячих садків. За цей час вже загинуло понад 2000 українців, не рахуючи наших захисників. Сьогодні основні зусилля Державної служби з надзвичайних ситуацій України направлено на порятунок людей. Нам вдалося зберегти життя більш ніж 150 осіб ліквідувати понад 400 пожеж, які виникали після ворожих обстрілів, евакуювати понад 500 людей. Піротехніки знешкодили 416 вибухонебезпечних предметів", - заявили в ДСНС.

Зазначається, що при виконанні завдань загинуло 10 рятувальників та 13 отримали травми.

Рятувальники додали, що у складний час для України руку допомоги надає сусідня держава-побратим Польща. Завдяки тісній співпраці поляки передадуть українським рятувальникам сім одиниць сучасної пожежно-рятувальної техніки.

Зазначимо, радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що серед російських військових завдяки опору українців зростає рівень деморалізації. Противник масово кидає зброю, здається в полон або пересувається в бік російського кордону, сказав Арестович.

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