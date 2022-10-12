За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Російські окупанти вкотре атакували Запоріжжя, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Про це у своєму Telegram повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Окупанти знову атакували наше місто. В результаті обстрілів в житлових будинках вилетіли вікна та двері", - повідомив він.

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Куртєв повідомив, що за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Масований ракетний удар РФ: деталі

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники вранці 11 жовтня випустили 12 ракет по Запоріжжю, внаслідок чого загинула одна людина.

Сьогодні усіх громадян закликають перебувати в укриттях, тому що російські окупанти здійснюють ракетну атаку по території України.

У ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил зазначив, що минулої доби російські окупанти завдали понад 61 ракетного та 32 авіаційних удари, здійснили близько 92 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили 73 повітряні цілі: 46 крилатих ракет та 27 безпілотних літальних апаратів.

Внаслідок масованого ракетного удару 10 жовтня постраждала інфраструктура понад 30 міст та населених пунктів.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, 19 осіб загинули, 105 дістали травми.

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