Через підвищений попит в результаті російських ракетних атак по всій Україні "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд із Запоріжжя до Києва та додала 10 вагонів.
Про це повідомляє прес-служба у Telegram-каналі "УЗ".
"Укрзалізниця" оперативно реагує на підвищений пасажирський попит із Запоріжжя і призначає додатковий поїзд 272 Запоріжжя - Київ. Крім того, додано 10 вагонів до поїзда №750 Запоріжжя - Київ - Івано-Франківськ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що приміські поїзди на Львівщині, в Конотопському регіоні та на Харківщині рухаються із затримками у зв’язку зі знеструмленням контактної мережі.
"Приміські рейси, що прямують через Лозову, обмежено до Самійлівки", - додали в "УЗ".
Ракетний обстріл Києва 10 жовтня 2022 року: що відомо
Як повідомляв УНІАН, зранку сьогодні, 10 жовтня, вибухи лунають одразу у кількох областях, зокрема у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській та інших - ворог здійснює масовану атаку на Україну.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що є загиблі та поранені.
Пізніше глава держави повідомив, що основна мета сьогоднішніх так - знищити енергосистему України.