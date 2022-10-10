Приміські поїзди на Львівщині, в Конотопському регіоні та на Харківщині рухаються із затримками у зв’язку зі знеструмленням контактної мережі.

Через підвищений попит в результаті російських ракетних атак по всій Україні "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд із Запоріжжя до Києва та додала 10 вагонів.

Про це повідомляє прес-служба у Telegram-каналі "УЗ".

"Укрзалізниця" оперативно реагує на підвищений пасажирський попит із Запоріжжя і призначає додатковий поїзд 272 Запоріжжя - Київ. Крім того, додано 10 вагонів до поїзда №750 Запоріжжя - Київ - Івано-Франківськ", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що приміські поїзди на Львівщині, в Конотопському регіоні та на Харківщині рухаються із затримками у зв’язку зі знеструмленням контактної мережі.

"Приміські рейси, що прямують через Лозову, обмежено до Самійлівки", - додали в "УЗ".

Ракетний обстріл Києва 10 жовтня 2022 року: що відомо

Як повідомляв УНІАН, зранку сьогодні, 10 жовтня, вибухи лунають одразу у кількох областях, зокрема у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській та інших - ворог здійснює масовану атаку на Україну.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що є загиблі та поранені.

Пізніше глава держави повідомив, що основна мета сьогоднішніх так - знищити енергосистему України.

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