Місто продовжують обстрілювати.

У неділю, 12 червня, Збройні Сили Російської Федерації завдали авіаудару по місту Бахмут у Донецькій області.

Про це повідомляє кореспондентка телеканалу "Дім" Анастасія Волкова.

Вибухова хвиля вибила шибки в багатьох житлових будинках, в деяких з них заклинило залізні вхідні двері – мешканці залишилися заблоковані всередині.

Зараз рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій України намагаються розрізати двері, щоб допомогти людям евакуюватися з будівель і отримати медичну допомогу.

Кореспондентка повідомляє, що місто продовжують обстрілювати, сталося кілька загорянь. Вулиці всіяні розбитими шибками.

Нагадаємо, що раніше голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко закликав жителів Слов'янська і Бахмута евакуюватися. До цього російська пропаганда поширювала інформацію про те, що нібито евакуація буде заборонена.

Як повідомляв УНІАН, голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що найближчими днями армія РФ кине всі резерви для того, щоб захопити Сєвєродонецьк.

Також він припустив, що рашисти можуть спробувати перерізати і остаточно контролювати трасу "Лисичанськ – Бахмут".

Вас також можуть зацікавити новини: