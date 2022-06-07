Також він зазначив, що під щільними обстрілами окупантів постійно знаходиться Лисичанськ.

Російські окупанти щосили намагаються захопити Сєвєродонецьк та "перерізати" трасу "Лисичанськ-Бахмут".

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, обласний центр важко утримувати, але окупанти не контролюють місто.

"Під щільними обстрілами орків постійно знаходиться Лисичанськ, місто обстрілюється, виключно, важкою зброєю великих калібрів. Гатять умисно по місцях, де можуть переховуватися люди", - додав Гайдай.

Також він зазначив, що всі населені пункти вільної Луганщини щодня руйнуються ворожим вогнем.

"Нам потрібна далекобійна артилерія, яка зможе відкинути ворожу, тоді орки не зможуть розстрілювати наші міста, а у прямому бойовому зіткненні - росія точно програє", - зазначив Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк заявив, що в місті тривають позиційні вуличні бої. Проте Збройні сили України не збираються залишати місто.

Вас також можуть зацікавити новини: