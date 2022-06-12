За словами очільника Луганської області, окупанти кидають всі зусилля для того, щоб захопити місто і контролювати його повністю, але поки успіху не мають.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що найближчими днями російська армія кине всі резерви для того, щоб захопити Сєвєродонецьк.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, ситуація в Сєвєродонецьку дуже важка. Особливо через те, що минулої ночі російська армія зруйнувала вже другий міст.

"Він вже непроїзний, і саме зараз масовано обстрілюють останній третій міст. Я так розумію, що просто вони хочуть повністю відрізати Сєвєродонецьк від можливості або вивозити людей, або підвозити туди підкріплення. І скоріш за все, що сьогодні-завтра вони будуть кидати всі резерви для того, щоб захопити місто. А можливо, і в інших напрямках для того, щоб перерізати і остаточно контролювати трасу Лисичанськ – Бахмут", - сказав Гайдай.

Він додав, що окупанти кидають всі зусилля для того, щоб захопити все місто та контролювати його повністю, але поки успіху не мають.

Крім того, Гайдай також повідомив про масові крадіжки окупантами зерна і обладнання із заводів. Проте їхні масштаби можна буде оцінити тільки після деокупації.

"Але з того, що ми знаємо на сто відсотків, то це вивозиться обладнання. Зі Сватово вивозиться із заводу і зараз "КамАзами" вивозять зерно. Його достатньо, врожай був хороший. То зараз місцеві просто надають нам інформацію, що десятками, цілі колони "КамАЗазів" вивозять українське зерно в бік Росії. Тобто, грабують, грабували і планують вбивати і грабувати далі", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня глава Луганської ОВА Гайдай заявив, що російські загарбники не залишили вцілілих промислових об’єктів в Рубіжному та Попасній. Теж саме зараз робить в Лисичанську та Сєвєродонецьку, знищуючи відомі на увесь світ заводи.

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни сковують ЗСУ авіацією та артилерією на чотирьох напрямках, точаться запеклі бої за Сєвєродонецьк.

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