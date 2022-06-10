Голова ОВА назвав брехнею повідомлення у соцмережах про те, що буде заборонена евакуація в разі загострення бойових дій біля Слов'янська та Бахмута.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко закликає жителів Слов'янська і Бахмута евакуюватись і не вірити російській пропаганді про те, що начебто буде заборонена евакуація.

Про це Кириленко повідомив у Telegram.

Голова ОВА звернув увагу, що у соцмережах поширюють інформацію, що начебто при загостренні бойових дій буде заборонена евакуація зі Слов'янська та Бахмута. "Це - відверта брехня, яка підспівує російській пропаганді", - наголосив Кириленко.

Він зазначив, що Донецька ОВА разом із місцевою владою, рятувальниками, поліцією та військовими здійснює евакуацію цивільних з першого дня повномасштабного вторгнення. "Ми евакуюємо всіх охочих, навіть під ворожими обстрілами. Евакуюємо постійно і безоплатно", - повідомив Кириленко.

"При цьому важливо, щоб евакуація була своєчасною. Кожен виїзд під обстрілами - це загроза не тільки для тих, хто виїжджає, але й для тих, хто вивозить. Тому я вкотре закликаю: евакуюйтесь! Евакуюйтесь вчасно! Не чекайте, поки активні бойові дії дійдуть до вашого дому! І ще - не вірте маячні із незрозумілих джерел. Війна іде не тільки на полі бою, але й в інформаційному просторі", - заявив Кириленко.

Він закликав громадян довіряти тільки офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, раніше Кириленко повідомив, що заяви ватажків так званої "ДНР" про початок наступу на Слов'янськ не відповідають дійсності.

За його словами, такі повідомлення про наступ на Слов'янськ робляться навмисно.

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