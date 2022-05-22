Як зазначив Орлов, травмованого Шевчика вивезли лікувати в окупований Мелітополь.

На період поки так званий "голова військової адміністрації" окупантів - колаборант Андрій Шевчик, який постраждав від вибуху, не зможе виконувати свої обов'язки, його місце у тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області займе Кірпічов Руслан Хусяінович.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

Як зазначив Орлов, травмованого Шевчика вивезли лікувати в окупований Мелітополь.

За його словами, колаборантам в Енергодарі настільки не вистачає кадрів, що окупанти відряджають в наше місто своїх людей, раніше вже помічених на окупованих територіях Донецької області, зрадників України.

Орлов повідомив, що сам Кірпічов родом із Макіївки Донецької області, приїхав в Енергодар в кінці березня з окупованого Донбасу.

"Окупанти одразу призначили його заступником Шевчика "з усіх фінансових, економічних питань і податків". Але по факту приставили до нього наглядачем і одночасно консультантом з організації професійного рекету в Енергодар", – написав Орлов.

За його словами, Кірпічов навчив зрадників тиснути на місцевих підприємців і забирати в них останні гроші.

"Очевидно що ці кошти ідуть не в бюджет, а одразу в кишені керівництва військових РФ, які зараз осіли в Енергодарі і Мелітополі. Шевчику з цієї "економічної і фінансової діяльності" перепадає мізер. П’ятірці його найближчих соратників і того менше. Але сама машина поборів вже запущена і приносить рашистам дохід", - зазначив Орлов.

Хто такий Руслан Кірпічов

За словами міського голови Енергодара, у минулому проти Кірпічова відкривали кримінальні справи саме через злісне ухилення від сплати податків.

"Перебуваючи на керівних посадах в державному підприємстві ДП "Ресурспостач", Кірпічов разом зі своєю спільницею протягом 2008 – 2009 років здійснював махінації, внаслідок чого привласнив понад 60 мільйонів гривень, які мали б надійти в бюджет України у вигляді податків, але осіли в кишені шахрая", – пояснив Орлов.

Він додав, що окупантам варто за ним пильніше слідкувати, бо Кірпічов розуміється на шахрайстві і може красти навіть у своїх "роботодавців". Колаборанта неодноразово помічали в окупованому готелі "Сосновий бор", який перебуває під постійною охороною.

Але, на думку Орлова, шахрай і зрадник змінить місце проживання, бо приклад Шевчика показав, що ніяка охорона для колаборантів не може бути гарантією безпеки.

Нагадаємо, як писав УНІАН, вранці в неділю, 22 травня, у тимчасово захопленому Енергодарі місцеві партизани влаштували вибух у будинку, де мешкає "голова військової адміністрації" окупантів - колаборант Андрій Шевчик.

Вибух пролунав у будинку по вулиці Курчатова. Як сповіщається, там мешкає 48-річний Андрій Шевчик. Він був депутатом від "ОПЗЖ", а потім перейшов на бік окупантів і створив "народну раду".

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