Колаборант і його охоронці отримали поранення.

Вранці в неділю, 22 травня, у тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області місцеві партизани влаштували вибух у будинку, де мешкає "голова військової адміністрації" окупантів - колаборант Андрій Шевчик.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

Вибух пролунав у будинку по вулиці Курчатова. Як сповіщається, там мешкає 48-річний Андрій Шевчик. Він був депутатом від "ОПЗЖ", а потім перейшов на бік окупантів і створив "народну раду".

"Всі обставини події з'ясовуються, але маємо точне підтвердження що під час вибуху отримали поранення самопроголошений голова "народної адміністрації" Шевчик і його охоронці. Вони госпіталізовані до лікарні з травмами різної ступені важкості", - сповістив він.

Орлов наголосив, що під час вибуху ніхто з мешканців під’їзду не постраждав.

"З цього можна зробити очевидний висновок що чекали саме на колаборанта і ударили точно та прицільно", - додав Орлов

Як писав УНІАН, в окупованому Енергодарі росіяни викрали начальника пожежно-рятувального загону.

На Херсонщині росіяни викрали 35 із 49 керівників територіальних громад області.

Вас також можуть зацікавити новини: