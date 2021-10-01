За минулу добу російські найманці смертельно поранили одного українського воїна.

Російсько-окупаційні війська зранку, 1 жовтня, вчергове обстріляли Авдіївку.

Про це у Telegram повідомляє донецький блогер donetchanyn.

За словами очевидців, з 7:00 російські найманці відкрили вогонь по Авдіївці 25 разів.

Також зазначається, що під обстріли потрапила окупована Макіївка та Східний мікрорайон Донецька.

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У ранкове зведення штабу обстріл Авдіївки ще не потрапив. За даними штабу, протягом 30 вересня окупанти 13 разів порушили "тишу", двічі – з забороненої "Мінськом" зброї.

Біля Новотошківського ворожі збройні формуванням двічі обстріляли позиції наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Читайте такожСтало відомо про нову забаганку Росії в ТКГ: вимагає віддати частину території ДонбасуПоблизу Кам’янки окупанти двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, а також з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

В районі населеного пункту Попасна найманці здійснили два обстріли з гранатометів різних систем.

Зі станкових протитанкових гранатометів різних систем ворог вів вогонь в бік Золотого-4 та Катеринівки.

Поблизу Світлодарська противник застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Неподалік Кримського окупанти вели обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. В районі Павлополя найманці двічі обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В бік Талаківки ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, один - вогнепальне поранення. Військовослужбовець перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості", – інформує штаб.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили ворога припинити вогневу активність.

Як писав УНІАН, 28 серпня бойовики стріляли по Авдіївці з артилерії. Під обстріли, зокрема, потрапив район залізничного вокзалу.

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Автор: Яна Ставська