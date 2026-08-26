У російських ракетах до комплексів С-400 знайшли деталь з європейської країни

Також на ракеті РМ-48У використовуються антени "Комета" з американськими комплектуючими.

У балістичних ракетах РМ-48У, які окупанти запускають по Україні з комплексів С-400 та С-300ПМ, виявили французькі лазерні модулі 3SP Technologies до гіроскопів.

Про це стало відомо на брифінгу Владислава Власюка, уповноваженого президента України з питань санкційної політики, повідомляє "Мілітарний". Зазначається, що під час заходу представили виявлений у ракеті РМ-48У охолоджувальний лазерний модуль виробництва французької компанії 3SP Technologies.

Він використовується у волоконно-оптичних гіроскопах, а також у деяких типах твердотільних кільцевих лазерних гіроскопів.

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У залежності від використаного типу їх функції у інерціальних навігаційних системах високої точності, яким є ці гіроскопи, вони застосовуються:

як джерело накачування для активного волокна в волоконно-оптичних гіроскопах інтерферометричного типу

для твердотільних та ВБР-лазерів у кільцевих гіроскопах.

Крім того, на ракеті РМ-48У використовуються 12-канальні антени "Комета" з американськими комплектуючими.

Застосування проти України

Перше підтверджене застосування цього типу ракет, які оснащені уламково-фугасною бойовою частиною вагою близько 150-180 кг, відбулося в ніч на 20 січня, коли після російського удару українська сторона виявила уламки РМ-48У.

Ракети цього типу фіксувалися серед засобів ураження, які російські війська застосували під час масованого удару 2 червня. Ще один випадок застосування РМ-48У був 19 липня. Тоді Росія здійснила масштабну ракетно-дронову атаку по Україні.

Ракета РМ-48У: що відомо

Росія розробила цю ракету на основі зенітної ракети сімейства 48Н6 для ударів по наземних цілях та перевантаження протиповітряної оборони противника. Останнім часом росіяни збільшили застосування ракет РМ-48У під час масованих комбінованих обстрілів України.

На початку червня Головне управління розвідки Міноборони повідомляло, що Росія у понад два рази наростила темпи виробництва цих ракет. На 2026 році російське керівництво запланувало випуск понад 480 одиниць РМ-48У.

Пускові С-400 для ударів по Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше у ГУР зазначили, що загальна кількість переобладнаних пускових установок зенітного ракетного комплексу С-400, які росіяни можуть використати для завдання ударів, становить до 17 одиниць.

Для завдання ракетних ударів по території України окупанти активно застосовують керовані ракети РМ-48У, для запуску яких використовують ці пускові установки.

У розвідці відзначили нарощування інтенсивності застосування ракет РМ-48У по об’єктах на території України, зокрема по Києву. Так, у період із січня по червень противник витрачав близько 15 ракет на місяць. Водночас за 20 діб липня ворог застосував 46 ракет РМ-48У.

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