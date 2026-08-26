Росіяни проїдають накопичення: витрати зростають на очах

Після купівлі продуктів та оплати комунальних послуг у частини росіян не залишається грошей для заощаджень.

Росіяни стали вдвічі менше відкладати грошей на тлі стрімкого зростання витрат. У січні–червні 2026 року частка доходів, яку громадяни спрямовували на заощадження, скоротилася з 10% до 4,4%.

Як пише The Moscow Times, йдеться про банківські вклади, придбання цінних паперів, нерухомості та іноземної валюти. Водночас у першому півріччі номінальні доходи росіян зросли на 7%, тоді як витрати підскочили на 13,7%.

Директор з аналітики "Інго Банку" Василь Кутьїн зазначив, що після купівлі продуктів, ліків, оплати комунальних послуг та інших обов’язкових витрат у частини росіян не залишається вільних грошей для заощаджень.

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За словами CEO Ceberbird Fintech Group Катерини Казак, для окремої сім’ї зниження норми заощаджень означає передусім менший фінансовий запас міцності: якщо вільних коштів залишається мало, раптовий ремонт, хвороба чи тимчасова втрата доходу можуть змусити звертатися по кредит.

Свою роль у скороченні частки заощаджень відіграло також зниження ключової ставки Центробанку РФ. У першому півріччі дохідність депозитів зменшилася, що зробило їх менш привабливими.

При цьому обсяг вкладів громадян не скорочується. За даними регулятора, за перше півріччя їхній обсяг зріс на 1,1 трлн рублів. Однак частина грошей усе ж таки йде з банківських продуктів на поточне споживання, зазначив представник "Абсолют Банку" Віталій Костюкевич. За його словами, скорочення припливу коштів населення посилює конкуренцію банків за вкладників і змушує їх зберігати або підвищувати ставки за деякими продуктами.

Виведені з банків гроші підтримують споживчий попит, але водночас скорочують обсяг коштів, доступних для кредитування. У довгостроковій перспективі це може обмежити інвестиції та створити додатковий тиск на ціни.

Крім того, росіяни матимуть дедалі менше можливостей відкладати гроші, якщо доходи й надалі зростатимуть повільніше за витрати, додала провідна аналітикиня Freedom Global Наталія Мільчакова.

Економіка Росії – останні новини

В Росії банки закривають відділення, росіяни забирають заощадження готівкою, а бізнес намагається вивести капітал за кордон. Від початку року в Росії закрили 1370 банківських відділень, а вкладники перевели в готівку 2,4 трлн рублів.

За підсумками перших семи місяців 2026 року дефіцит федерального бюджету Росії зріс до 6,46 трлн рублів. На цьому тлі російська влада готує нові податкові зміни. Після підвищення податку на прибуток до 25% у 2025 році, в Росії можуть знову збільшити податкове навантаження.

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