'Він там не просто так': Трамп висловився щодо візиту голови ЦРУ до Москви

Трамп відкинув припущення, що ця поїздка пов’язана з бажанням Путіна перевірити рішучість НАТО.

Президент США Дональд Трамп прокоментував візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. В ефірі шоу "The Glenn Beck Program" він заявив, що з цього візиту "може щось вийти".

"Джон Реткліфф – чудовий хлопець. Він очолює ЦРУ і опинився там не без причини. І з цього дійсно може щось вийти. Ми дуже наполегливо працюємо, щоб завершити цю війну. І, чесно кажучи, вони обоє (Володимир Зеленський і Володимир Путін – УНІАН) цього хочуть", – сказав Трамп.

Президент США також назвав візит Реткліффа до Москви "рутинною поїздкою". Він також відкинув припущення ведучого, що поїздка Реткліффа пов’язана з бажанням Путіна перевірити рішучість НАТО, із санкціями проти Ірану або з можливим нападом на Велику Британію.

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"Ніщо з перерахованого вище не є причиною візиту", – підкреслив Трамп.

Візит Реткліффа до Москви – що відомо

Нагадаємо, що 25 серпня репортерка CBS News Дженніфер Джейкобс із посиланням на власні джерела повідомила, що директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Реткліфф прибув до Росії. У Axios зазначали, що це перша поїздка Реткліффа до Москви з моменту його вступу на посаду та візит до Росії найвищого за рангом представника адміністрації Дональда Трампа з січня.

Прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що метою поїздки Реткліффа до Москви був "контакт між спецслужбами". Російський диктатор Володимир Путін, за словами Пєскова, був проінформований про підсумки контактів із директором ЦРУ. Він додав, що зустрічі самого Путіна з Реткліффом не відбулося.

Пєсков також зазначив, що говорити про вплив цих контактів на вихід із кризи у відносинах Росії та США поки що передчасно. Тему переговорів директора ЦРУ з російськими спецслужбами він уточнювати не став.

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