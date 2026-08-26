Ціни на дрова в Україні подекуди злетіли вдвічі: скільки зараз коштує кубометр

Для населення доступний державний сервіс "ДроваЄ", за допомогою якого можна придбати паливну деревину.

За рік вартість дров у приватних продавців у столичному регіоні місцями зросла у півтора-два рази. Водночас ціна паливної деревини у державному секторі за цей період практично не змінилася, повідомляє "Главком".

За даними видання, минулого року дубові дрова в Київській області коштували близько 1500–2500 грн за куб. м. Наразі ціни на актуальні пропозиції сягають 3700 грн за куб. м, а в окремих продавців вартість доходить до 4500 грн. При цьому ціни продовжують зростати.

Ріст цін підтверджують і самі продавці. В одному з магазинів ящик дубових, ясеневих або грабових дров коштує 12 300 грн за 1,4 куб. м, тоді як м’які породи − вільха та береза − обійдуться у 9000 грн за такий самий об’єм.

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Водночас вартість паливної деревини у державних лісгоспах за цей період майже не змінилася. У 2025 році середня вартість дров твердолистяних порід у ДП "Ліси України" становила близько 1140 грн за куб. м. У 2026 році ціна зросла до приблизно 1200 грн за куб. м. Таким чином, за рік вартість державної деревини підвищилася лише приблизно на 5%.

При покупці дров також варто враховувати вартість доставки, яка оплачується окремо. Мінімальна ціна доставки до Солом’янського району Києва становить 2 тис. грн. Українцям радять не відкладати закупівлю дров, оскільки надалі їх вартість може зростати "дуже швидко".

Нагадаємо, для населення доступний державний сервіс "ДроваЄ" де можна придбати паливну деревину безпосередньо у державних лісогосподарських підприємств. Вартість дров залежить від породи дерева, регіону, місця відвантаження та умов доставки.

У різних лісництвах вартість дров може відрізнятися − вона залежить від породи деревини та місця реалізації. Так, станом на 1 липня Галицький національний природний парк продавав населенню дрова твердих порід по 990 грн за куб. м, а хвойних і м’яколистяних − по 690 грн за куб. м.

На перший погляд, такі ціни здаються дуже привабливими. Однак, за словами експертів, є важливий нюанс: низька вартість дров не завжди означає дешевше опалення.

У соцмережах українці пишуть, що державні дрова нерідко потрібно забирати самостійно. Це означає додаткові витрати на транспорт, завантаження та розвантаження. Крім того, необроблену деревину доведеться самостійно розпиляти та порубати. У підсумку частину заощаджених коштів можуть "з’їсти" витрати на доставку та підготовку дров до використання. Саме тому ціни у приватних продавців, які пропонують уже підготовлені до використання дрова, значно вищі.

Ситуація відрізняється залежно від регіону. Наприклад, у Дніпрі ціни дещо нижчі, ніж у столиці. Там дубові дрова можна придбати приблизно за 2700–3000 грн за куб. м. Деякі продавці встановлюють ціну 2700 грн за кубометр дров навалом, тоді як щільно складений кубометр коштує близько 3000 грн.

У Львові дрова твердих порід продають приблизно по 1400–2000 грн за куб. м.

Скільки коштуватиме опалення будинку дровами

Порівняти реальну вартість дров можна, зіставивши їхню теплотворність із природним газом. Якщо йдеться про невеликий будинок або дачу площею 50–70 кв. м, "Главком" пропонує орієнтуватися на споживання 1,8–2,8 тис. куб. м газу протягом трьох зимових місяців.

Для будинку площею 50 кв. м це близько 1,8 тис. куб. м газу, а для 70 кв. м – до 2,8 тис. куб. м. За тарифу 7,96 грн за куб. м витрати на газ становитимуть приблизно 14,3–22,3 тис. грн за три місяці. Якщо перевести аналогічну кількість тепла в дубові дрова, використовуючи співвідношення 334 куб. м газу на 1 куб. м дубової деревини, знадобиться близько 5,4–8,4 куб. м дров.

За ціни понад 3700 грн за куб. м, як у Києві, опалення обійдеться приблизно у 19,4–31,1 тис. грн. Таким чином, опалення будинку дубовими дровами за нинішніми київськими цінами може виявитися навіть дорожчим, ніж газове опалення. Водночас багато залежить від конкретної ціни деревини.

Ціни на дрова в Україні – останні новини

Головний інженер філії ДП "Ліси України", Північний лісовий офіс Максим Ігнатченко розповів, що середньостатистична родина протягом зимового сезону використовує до 7 куб. м дров. На придбання такого обсягу, за його оцінкою, потрібно закласти близько 15 тис. грн. За словами експерта, вартість дров залежить від породи деревини та розташування складу. Найвищу тепловіддачу мають дуб, ясен, клен і берест, тому їх вважають одними з найкращих порід для опалення.

Додамо, що для вимірювання об’єму дров використовують три різні одиниці: кубічний метр, складометр (просторовий метр) і насипний метр. Така різниця пов’язана, зокрема, зі способом укладання дров та кількістю пустот між ними.

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