Десятки суден застрягли на Дунаї в черзі за українським зерном

Перебої з поставками з України можуть призвести до зростання світових цін.

Поблизу Сулинського каналу на Дунаї близько 70 суден чекають на доступ до українських портів, щоб завантажити зерно. Причиною тривалих затримок стала нестача лоцманів та надання пріоритету іншим вантажам, пише Reuters.

Обстріли російських окупантів фактично заблокували українські чорноморські порти, через які проходило 90% експорту зерна з країни. Частина вантажів була перенаправлена через річкові порти на Дунаї, пропускна здатність яких значно нижча.

Зернові вантажі конкурують за доступ з вантажами вищого пріоритету, такими як паливо, що уповільнює експорт. Часті повітряні тривоги, які змушують зупиняти всі портові операції, посилюють затримки.

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За даними аналітиків ASAP Agri, станом на 25 серпня понад 50 суден чекали на проходження через Сулинський канал, тоді як лише п'ять-сім суден на день рухалися до дунайських портів України. Кожен день такої затримки може збільшувати ціну фрахту від 5000 до 8000 доларів.

В компанії Avalon shipping очікують, що Сулинський канал незабаром закриють приблизно на два дні через негоду. За їхніми даними, черга налічує близько 70 суден, а реальна пропускна здатність складає лише два-три судна на день.

Україна так само покладалася на дунайські порти на початку повномасштабної війни, коли Росія блокувала порти Великої Одеси. Потужність експорту зерна через Дунай досягла піку в 2,5 мільйона тонн на місяць у 2022-2023 роках.

Обсяги експорту через Дунай залишаються значно нижчими за ці рівні, хоча трейдери поступово збільшують поставки. За даними "Укрзалізниці", обсяги перевезень зерна до дунайських портів у серпні в 11 разів перевищили липневий показник.

Блокада портів України – останні новини

Експорт аграрної продукції з України в серпні може скоротитися до 1,33 млн тонн, що втричі менше за середній серпневий показник в 2022-2025 роках, який становив 4,19 млн тонн, попереджають аналітики.

Міністр аграрної політики Тарас Висоцький зазначив, що через блокаду чорноморських портів економічний стан галузі та становище фермерів зараз гірші, ніж в 2022 році.

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