РФ прощупує, як далеко можна зайти: гібридна війна проти Європи посилюється, – Bloomberg

Реакція НАТО та ЄС залишається переважно оборонною.

Росія розширює кампанію гібридних атак проти країн, що постачають Києву зброю та гроші, залишивши Європу без плану відповідних дій. Від кібератак до озброєних дронів і загадкових випадків підпалів – напруга зростає по всьому континенту в міру того, як війна в Україні готується вступити у свою п’яту зиму.

Лише цього місяця Польща заявила, що запобігла спробі вбивства громадянина США, який походить з України, замовленої Росією, а Естонія звинуватила Москву в причетності до пожежі на підприємстві-виробнику дронів, пише Bloomberg.

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що відповідальні за гібридні атаки "заплатять ціну", після того, як в аеропорту в Лейпцигу поруч з українським вантажним літаком було виявлено дрон із вибухівкою, що породило припущення про причетність Москви до спроби удару.

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Росія може посилити свою агресивну кампанію проти континенту

Але тим часом блок поки що не змінив свою, по суті, оборонну позицію, заявляють журналісти. Це, ймовірно, спонукало Москву прощупувати, як далеко вона може зайти у спробах залякати та змучити західних союзників, продовжуючи при цьому залишатися у війні на виснаження з Україною.

"Реакції НАТО, Європи та окремих країн були здебільшого реактивними й оборонними, – заявила Агнія Грігас, позаштатний співробітник Атлантичної ради у Вільнюсі. – Вони зосереджувалися на виявленні та протидії окремим провокаціям, але так і не створили систему ефективного стримування, яка б послідовно відмовляла Москву від продовження чи ескалації цих дій".

Ця непідготовленість проявляється на тлі того, як Європа взяла на себе головну роль у підтримці України в міру відходу США з континенту. Хоча пункт про взаємну оборону НАТО зобов’язує країни-члени допомагати одна одній у разі нападу, передбачувані дії Росії досі не досягали того рівня, який став би тригером для такої відповіді.

Вербування громадян

Журналісти зазначають, що Москва дедалі більше покладається на вербування через соцмережі для здійснення підпалів або інших диверсій після масового вислання її дипломатів унаслідок вторгнення в Україну.

Двоє громадян України отримали тюремні терміни у Великій Британії в червні після того, як присяжні визнали їх винними у змові з метою вчинення підпалів автомобіля та майна, пов’язаних із тодішнім прем’єр-міністром Кіром Стармером. Під час судового процесу обвинувачення заявило, що одного з виконавців завербував онлайн російськомовний користувач Telegram.

Генеральний прокурор Литви Ніда Грунскене заявила минулого тижня, що атака дронів у Німеччині має "зв’язки" з триваючим розслідуванням спроби підірвати посилку на борту вантажного літака DHL у 2024 році. Литва висунула звинувачення п’ятьом особам у справі про спробу диверсії, яких нібито найняла військова розвідка Росії.

Хоча Німеччина не назвала безпосередньо Росію відповідальною за озброєний дрон або нещодавню знахідку схованки зі зброєю на околиці Берліна, низка журналістських розслідувань вказувала саме на Москву. Це також додало нових попереджень про те, що найбільшій економіці Європи доведеться зіткнутися з новими вимірами асиметричних ризиків.

Це гібридна війна

ЗМІ пишуть, що є ознаки того, що російська розвідка та спецслужби розглядають операції гібридної війни проти країн Балтії та Польщі. Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що Москва розглядає можливу операцію під чужим прапором із використанням захоплених українських дронів для удару по критичній інфраструктурі в Балтійському регіоні.

"Гібридна війна Росії в Європі, що триває, – це висококоординована кампанія, яка не досягає порогу відкритого конфлікту, спрямована на дестабілізацію західних політичних систем, розкол єдності НАТО та ЄС і підрив підтримки України, – заявив Алекс Кокчаров, аналітик з геоекономіки Bloomberg Economics у Лондоні. – Для досягнення цих цілей Кремль дотримується правдоподібного заперечення, використовуючи анонімність і посередників, щоб затуманити пряму причетність держави".

Блок має відповісти на провокації

Деякі члени Євросоюзу закликали блок відповісти, ухваливши раніше заблоковані санкції, зокрема арешт активів, заборону на транспортування російського скрапленого природного газу та обмеження віз, за словами обізнаних джерел. ЄС готує черговий пакет санкцій проти сотень фізичних та юридичних осіб, який планує ухвалити восени, повідомили джерела на умовах анонімності.

Але оскільки попередні подібні заходи не змогли стримати Москву, малоймовірно, що вони зроблять це зараз.

"Росія готова використовувати кінетичні засоби, тому що досі їй не вдавалося підірвати підтримку України, – зазначив Марек Кохв, керівник програми безпеки та стабільності в Талліннському Міжнародному центрі оборони та безпеки. – Це безпосередньо пов’язано з тим, як складаються справи у Росії на лінії фронту".

Країни НАТО пообіцяли 80 мільярдів доларів військової допомоги Україні на 2026 рік і "як мінімум еквівалентні обсяги" на 2027 рік на липневому саміті альянсу в Анкарі. Переважна частина цих коштів надходить із Європи.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем передав Києву креслення крилатих ракет під час останнього візиту. Він також порівняв боротьбу України з опором Британії нацистам під час Другої світової війни, що викликало реакцію речника Кремля Дмитра Пєскова. Він звинуватив Велику Британію в тому, що вона "методично й регулярно підливає масла у вогонь" і "методично й регулярно будує плани, щоб перешкодити будь-якому прогресу в мирному процесі".

Росія також попередила, що Велика Британія зіткнеться з "наслідками, за які їй доведеться відповідати", після повідомлень про те, що Київ використовував дрони, вироблені британськими компаніями, для нанесення ударів по території Росії.

Гібридна війна Росії проти Європи – що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що гібридна війна з РФ не переросте в реальну лише в одному випадку. Джеймс Ставридіс, який обіймав посаду верховного головнокомандувача силами НАТО з 2009 по 2013 рік, вважає, що під час його командування НАТО "добре співпрацювало" з Росією. Однак вторгнення Росії в Україну у 2014 році "показало справжні наміри Путіна".

Крім того, ми також розповідали, що шпигуни з РФ скуповують нерухомість поблизу військових об’єктів у Європі. З метою розвитку "гібридної війни" проти Заходу російські спецслужби нібито придбали житло, склади, занедбані школи та навіть цілі острови.

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