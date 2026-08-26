Навроцький надіслав листа Зеленському на День Незалежності: що він побажав Україні

Зокрема, президент Польщі згадав і про напружені моменти у відносинах між країнами.

Президент Польщі Кароль Навроцький надіслав українському лідеру Володимиру Зеленському вітального листа з нагоди 35-ї річниці Дня Незалежності та побажав перемоги у війні. Про це розповів голова Бюро міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач в інтерв’ю RMF24.

"У цьому листі президент фактично побажав Україні перемоги у війні з Росією та зазначив, що існує низка напруженостей, які ми хотіли б зменшити... Найголовніше, що Польща дбає про добросусідські відносини. Вони повинні базуватися на певних фундаментальних засадах, і такою основою є, серед іншого, історична правда", – сказав він.

Пшидач також заявив, що діалог між офісами президентів триває, однак, поки що немає планів щодо поїздки Кароля Навроцького до Києва.

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"У найближчі місяці такої поїздки немає в порядку денному. Президент зосередиться на питаннях, пов'язаних з G20, до грудня, тобто до саміту G20 у Маямі", - зазначив керівник Управління міжнародної політики.

Разом з тим, Пшидач розкритикував закон про створення Національного пантеону в Україні. На його думку, така ініціатива не покращить відносин не лише з Польщею, а й усією Західною Європою.

"Якби я був українцем, я б не ображав історичну пам’ять жертв і не прославляв злочинців. Якщо Україна це робить, вона повинна усвідомлювати, що її дії матимуть негативні наслідки", – додав він.

Напружені відносини між Україною та Польщею – важливі новини

Як повідомляв УНІАН, Кароль Навроцький заявляв, що домагатиметься офіційної заборони використання червоно-чорного прапора в Польщі, бо вважає його символом УПА та ОУН. За його словами, використання червоно-чорного прапора УПА в Польщі є неприйнятним, оскільки ці кольори втілюють "ідеологію українського націоналіста".

Польський президент також підкреслив, що поляки звинувачують у Волинській трагедії не всю українську націю, а "ідеологію Бандери".

Відомо, що Володимир Зеленський і Навроцький зустрілися на полях саміту НАТО, щоб обговорити історичну суперечку між країнами. За її підсумками польський лідер заявив, що Росія залишається спільним ворогом для України та Польщі, але у питанні УПА він не відступить. Попри розбіжності, президент Польщі охарактеризував зустріч як продуктивну і повідомив, що сторони також обговорили формат майбутньої співпраці.

Окремо польський лідер зупинився на темі, яка останнім часом найбільше дратує Варшаву, – присвоєнні почесних звань на честь УПА.

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