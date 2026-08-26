У Європі затримали українця, який облаштував схованку зі зброєю поблизу Берліна, – ЗМІ

Він, ймовірно, діяв за дорученням російських спецслужб.

Схованку зі зброєю в лісі під Берліном, яку виявила поліція Німеччини, організував 24-річний українець. Спецслужби з’ясували, що цей чоловік належав до групи, яка за завданням російських спецслужб готувала диверсії в європейських країнах, йдеться в матеріалі Der Spiegel.

Цю людину (у німецьких ЗМІ її називають Вадим С.) "вели" польські правоохоронні органи. Вони відстежили його пересування і встановили, що 1 жовтня 2025 року він приїхав автобусом із Польщі до Берліна, забрав там два пакунки й сховав їх у схованці в лісі. Коли схованку відкрили, у пакунках виявили два пістолети з боєприпасами.

З Берліна українець повернувся до Польщі, а потім поїхав до Румунії. 16 жовтня його затримали в Бухаресті, коли він залишив у місцевому відділенні української компанії "Нова пошта" два пакунки з вибухівкою.

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Другий затриманий

Автори додали, що тоді було затримано двох українців, але інформації про другого затриманого не опублікували. Російське опозиційне ЗМІ "Агентство" виявило дані про арешт 16 жовтня 2025 року в Румунії двох українців: 24-річного Вадима Щербакова та 21-річного Богдана Філіпчука.

У червні румунське видання Libertatea писало, що спробу підриву відділення "Нової пошти" курували російські спецслужби. Завдання, за даними Libertatea, Щербаков отримав від свого дядька. Обидва фігуранти, як зазначало видання, народилися в Херсонській області, а до Польщі вони переїхали у 2025 році.

Схованка зі зброєю під Берліном

Нагадаємо, що минулого року німецька поліція знайшла в лісі під Берліном заховані пістолети. За схованкою встановили спостереження, але за рік перевірити її ніхто не приходив. Ймовірно, зброя призначалася для російських агентів, які проводять "силові операції". Принаймні, так заявляли представники німецьких спецслужб. Однак розслідування поки що триває.

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