Більше не доведеться блукати: у Києві змінять рух пішоходів на Бессарабській площі

Підземні переходи продублюють наземними, щоб створити зручні та доступні маршрути для пішоходів.

У Києві найближчим часом реорганізують схему руху пішоходів навколо Бессарабської площі, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Усі підземні пішохідні переходи навколо Бессарабської площі, які проходять через ТРЦ "Метроград", продублюють безпечними наземними пішохідними переходами. Роботи почнуть найближчим часом", - зазначив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов.

Зазначається, що нові переходи пройдуть через бульвар Тараса Шевченка, Бессарабський проїзд, вулиці Велику Васильківську та Басейну. Загалом у Бессарабському кварталі облаштують шість нових наземних переходів, які дублюватимуть підземні, та реконструюють два наявні.

Відео дня

У КМДА вказали, що на пішохідних переходах встановлять транспортні та пішохідні світлофори. Також понизять бортовий камінь для зручності людей з інвалідністю та інших маломобільних груп. Для покращення навігації людей із порушеннями зору обладнають тактильні смуги та встановлять кнопки виклику звукового супроводу під час зеленого сигналу світлофора для пішоходів.

Окремі зміни передбачені на Бессарабському проїзді, де облаштують наземний перехід уздовж вулиці Басейної. Для цього влаштують додатковий тротуар з боку "Арена Сіті" – для безпечного пішохідного маршруту від вулиці Лесі Українки до вулиці Хрещатик і бульвару Тараса Шевченка. Також перерозподілять смуги руху та передбачать регульований заїзд до підземного паркінгу. У межах проєкту оновлять і пішохідний перехід між Бессарабським ринком і вулицею Крутий узвіз.

Для впорядкування паркування та забезпечення місць для автомобілей людей з інвалідністю облаштують паркувальну зону між Бессарабським ринком та "Арена Сіті".

Схемою організації дорожнього руху також передбачені велосипедні переїзди, суміжні з пішохідними переходами, через бульвар Тараса Шевченка, вулиці Велику Васильківську та Басейну, а також Бессарабський проїзд.

У КМДА запевняють, що після реалізації схеми організації дорожнього руху пішоходи зможуть перетинати вулиці наземними переходами, без необхідності користуватися підземними маршрутами зі сходами.

Транспортна інфраструктура Києва - головні новини

З 21 серпня столичний фунікулер відновив перевезення пасажирів після щорічного планового ремонту.

З 15 липня у Києві було встановлено новий тариф на проїзд в комунальному транспорті. Вартість одного квитка на метрополітен, автобус, трамвай, тролейбус чи фунікулер тепер становить 30 гривень.

З 1 квітня по 1 листопада на всіх дорогах столиці діє обмеження швидкості – до 50 км/год згідно з правилами дорожнього руху. Таке рішення прийняли після обстеження міської мережі вулиць і доріг.

Вас також можуть зацікавити новини: