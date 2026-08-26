Туристів попередили про нові проблеми в аеропортах Іспанії

Страйк в аеропорту Барселони може торкнутися понад 11 тисяч рейсів і майже двох мільйонів пасажирів.

Страйк в одному з найбільших аеропортів Іспанії вже створив проблеми для туристів і ще може тривати до кінця вересня, пише видання The Sun.

За даними видання, йдеться про співробітників компанії Groundforce, яка забезпечує наземне обслуговування в аеропорту Барселони Ель-Прат, який є другим за завантаженістю в Іспанії. На початку серпня робітники наземного обслуговування розпочали безстроковий страйк, і кінця йому поки не видно.

Безстрокова акція стартувала 4 серпня. Під страйк підпадають реєстрація пасажирів, посадка, робота на пероні та координація рейсів для 20 авіакомпаній, серед яких Lufthansa, Air France/KLM, Turkish Airlines та Finnair.

Відео дня

Видання наводить оцінку, за якою упродовж серпня та вересня страйк може торкнутися близько 11 600 рейсів і майже двох мільйонів пасажирів. Профспілка CGT повідомляє, що з 4 по 18 серпня вже скасували 250 рейсів, а майже 6 тис. одиниць багажу затримались.

The Sun звертає увагу, що прямі рейси з Великої Британії до Барселони виконують Ryanair, Wizz Air, easyJet та Vueling. Ці авіакомпанії не користуються послугами Groundforce, проте їхні пасажири все одно можуть зіткнутися із затримками та чергами в аеропорту.

Співзасновник компанії Global Work&Travel Юрген Гіммельманн зазначив, що страйк наразі не має чіткої дати завершення, тому туристам, які збираються летіти у вересні, не варто розраховувати, що ситуація владнається сама собою.

За його словами, це не означає, що рейс обов'язково затримають, однак підготуватися краще заздалегідь: перевірити, якою авіакомпанією летите, стежити за статусом бронювання і продумати, що взяти з собою на випадок затримки зареєстрованого багажу.

Проблеми в аеропортах Європи - останні новини

У липні стало відомо, що в аеропорту Пальми (острів Майорка) до кінця літа відбудеться одразу кілька страйків персоналу, організованих різними профспілками. Це неминуче позначиться на пасажирах.

Раніше повідомлялося, що у квітні було запущено нову систему паспортного контролю при в’їзді до ЄС (EES). Проте вже саме в розпал сезону літніх відпусток багато європейських аеропортів зіткнулися з серйозними проблемами, виявившись не готовими до цих нововведень.

Вас також можуть зацікавити новини: