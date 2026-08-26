Годинник Буданова: експерт розкрив, чим він особливий

Цей годинник підходить для роботи в умовах використання засобів радіоелектронної боротьби.

У очільника Офісу президента України та колишнього керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова помітили незвичайний годинник, який обирають і елітні підрозділи.

Про це повідомляє Телеграф із посиланням на годинникового блогера з каналу cats_and_watches. Так, годинник, який носить Буданов, вітчизняного виробництва: український бренд KLEYNOD на ринку вже 34 роки, а після початку повномасштабного вторгнення почав виготовляти тактичні годинники для військових.

У 2025 році KLEYNOD випустив годинник у колаборації з Головним управлінням розвідки. Саме модель під назвою "Українська сила, КT-840.TR", яка коштує майже 25 тис. грн, носить Буданов.

Відео дня

Водночас фахівець вважає цей аксесуар досить дивним, зокрема, через те, що він має захист выд води лише у 100 метрів. "З ним можна плавати, але для годинника, який треба використовувати в надскладних умовах, я вважаю, що бажано мати водозахист 200 метрів - просто про всяк випадок, із запасом", - пояснив він.

Особлива підсвітка

Діаметр годинника - 44 міліметри, тобто він досить великий. Також він має сапфірове скло. А його самодостатня підсвітка служить десятиліттями.

"Також на циферблаті є тритієві трубки - маленькі колбочки, всередині яких знаходиться тритій. І вони можуть постійно світитися понад 10 років, тобто це справді хороша технологія", - сказав блогер.

Зауважується, що більшість годинників заряджаються під світлом фотолюмінесценції - їх потрібно підсвітити, після чого вони світяться кілька хвилин, а потім тьмяніють. А тритій не заряджається, він просто світиться.

Так, у темній кабіні, затопленому відсіку, під час пошуково-рятувальної операції о 03:00 чи на глибині 30 м під водою циферблат завжди видно з першого погляду. Саме тому поліція, пожежники та інші елітні підрозділи віддають перевагу годинникам з цією технологією.

Кварцовий механізм

Крім того, співрозмовник видання зазначив, що для військового годинника кварцовий механізм - це правильний вибір. Кварц точніший, ударостійкіший та краще підходить для роботи в умовах сильних електромагнітних полів, зокрема коли використовуються РЕБи.

Водночас механічний годинник можна намагнітити, після чого він почне дуже сильно поспішати. А з кварцом такої проблеми немає. Тому для військовослужбовців саме кварц буде ідеальним.

Нещодавні заяви Буданова

Як повідомлялося, раніше Буданов назвав протиповітряну оборону одним з пріоритетів для Києва і попросив Італію допомогти в "захисті неба та морів".

Він також підкреслив, що ракети до систем Patriot мають вирішальне значення, адже це єдина система озброєння, здатна ефективно нейтралізувати балістичні ракети.

Вас також можуть зацікавити новини: