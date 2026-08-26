МОН пропонує українським вишам змінити графік навчання

Пропонується використати суботні дні восени 2026 і навесні 2027 року з можливим подовженням освітнього процесу влітку.

Українським закладам вищої освіти пропонується розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи суботні дні восени і навесні з можливим подовженням освітнього процесу влітку. Про це йдеться у листі від Міністерства освіти і науки України до керівників закладів вищої освіти, текст якого публікує портал "Освіта.ua".

Так, у листі №1/17933-26 від 20 серпня "Про організацію освітнього процесу в закладах вищої освіти під час осінньо-зимового періоду 2026/2027 років" зазначається, що досвід попередніх років "довів, що забезпечення якісного освітнього процесу в умовах системних загроз енергетичній інфраструктурі можливе лише за умов гнучкості, технологічності та алгоритмізації всіх процесів".

Що пропонується зробити

Тож з метою належної підготовки до осінньо-зимового періоду 2026/2027 навчального року, мінімізації освітніх втрат та організації безпеки учасників освітнього процесу МОН пропонує закладам вищої освіти, зокрема:

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розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи суботні дні восени 2026 і навесні 2027 року з можливим подовженням освітнього процесу влітку 2027 року (крім здобувачів освіти випускних курсів);

за необхідності проводити навчальні заняття, практичну підготовку, контрольні заходи, виконання індивідуальних завдань у дистанційному форматі, а в традиційному (очному) форматі - ті форми освітнього процесу, види навчальних занять або окремі освітні компоненти, які не можуть ефективно та якісно бути проведені дистанційно;

максимально цифровізувати навчальний контент із забезпеченням можливості асинхронного навчання (доступ до завантажених лекцій, лабораторних практикумів, автономних засобів самоконтролю);

здійснити зонування матеріально-технічної бази: у разі критичного дефіциту енергоресурсів концентрувати освітній процес, роботу служб та проживання здобувачів освіти (зокрема, сиріт, осіб з тимчасово окупованих територій тощо) у найбільш захищених і енергоефективних будівлях, забезпечивши належні умови перебування та тимчасову консервацію невикористовуваних площ;

продовжити модернізацію фонду захисних споруд цивільного захисту, перетворюючи їх на повноцінні укриття подвійного призначення з можливістю безперервного проведення окремих видів занять (за наявності належної вентиляції, автономного освітлення, зв'язку та опалення).

Генератори та оповіщення

МОН рекомендує докласти зусиль для залучення альтернативних джерел енергії та незалежних джерел живлення, забезпечення відповідним устаткуванням (резервні генератори, запаси пального до них, електрогенератори, газотурбінні та газопоршневі установки, запаси вугілля та дров для пічного опалення тощо), сталого функціонування комунальних мереж (опалення, освітлення, водовідведення/підведення тощо).

"Важливо забезпечити належне функціонування локальних систем оповіщення про надходження сигналу "Повітряна тривога" або інших відповідних сигналів оповіщення в навчальних корпусах та гуртожитках закладів освіти", - підкреслюється у листі.

Підвищення стипендій для студентів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня стипендії для студентів українських університетів, коледжів та профтехів зростають удвічі.

Зокрема, базові академічні стипендії змінюються наступним чином: вища освіта - з 2 тисяч гривень до 4 тис. грн (підвищена за спеціальностями - з 2 тис. 550 до 5 тис. 100 грн); фахова передвища (коледжі) - з 1 тис. 510 до 3 тис. 20 грн (підвищена - з 1 тис. 930 до 3 тис. 860 грн); професійна освіта - з 1 тис. 250 до 2 тис. 500 грн.

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