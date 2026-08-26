Флеш оцінив небезпеку російського 'Рассвета' і відповів, скільки часу є в України

Для вдалої роботи Росії треба вивести на орбіту 220-250 супутників системи "Рассвет" заявив Флеш.

На даний час Росія запустили на орбіту 36 супутників системи "Рассвет", які мають стати аналогом Starlink. Однак один з них вже впав.

Про це розповів Сергій (Флеш) Бескрестнов, радник президента України з технологічних питань, в етері на Radio NV. "Всі ці супутники зараз знаходяться на стадії тестування, тобто вони не на орбіті, а постійно рухаються", – сказав Флеш.

Він додав, що для стабільного покриття над територією України, Росії треба відправити на орбіту 220-250 супутників. Це дозволить росіянам отримати стабільний сигнал, який постійно працюватиме над українською територією.

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Коментуючи питання того, як Україна може протидіяти цій системі, Флеш зазначив, що в першу чергу йдеться про санкції. Втім, на думку експерта, це навряд сильно вплине на можливості Росії. На тлі цього, на його думку, єдиною робочою протидією може бути розробка засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Зараз росіяни заважають нам літати на БпЛА, в них працює РЕБ, який пригнічує супутники Starlink. Так само нам потрібно розробляти РЕБ для того, щоб він заважав росіянам, і щоб їх супутники "Рассвет" не могли працювати над нашою критичною інфраструктурою і територією. Це можливо і в нас є десь пів року, щоб це зробити", – наголосив Флеш.

Супутники "Рассвет": що відомо

Раніше видання RussianSpaceWeb повідомляло, що друга партія із запущених росіянами супутників "Рассвет" не змогла повторити успіх першої. Оскільки жоден з них не зміг підійнятися вище 360 км, що приблизно на 200 км нижче, ніж у першої групи.

Зазначимо, що 24 серпня РФ успішно запустила ракету-носій з космодрому Плесецьк. Це сталося попри те, що напередодні по цьому обʼєкту відбувся удар дронами.

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