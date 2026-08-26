Палаючий літак приземлився на парашуті разом з пілотом у кабіні: що сталося (відео)

Під час аварії пілот активував систему CAPS легкомоторного літака Cirrus SR22.

Легкомоторний Cirrus SR22 зазнав аварії в Бразилії, але пілоту вдалося врятуватися завдяки парашутній системі CAPS (Cirrus Airframe Parachute System). Про це повідомляє FL360aero.

Повідомляється, що приблизно через 15 хвилин після вильоту з аеропорту Пампулья в місті Белу-Оризонті у машини виникли проблеми з двигуном. За попередніми даними, спочатку сталася технічна несправність, після чого виникла пожежа.

29-річний пілот, який був єдиним, хто перебував на борту, активував парашутну систему порятунку CAPS (Cirrus Airframe Parachute System). Вона дає змогу плавно спустити на землю весь літак за допомогою парашута.

CAPS використовує ракетну систему, яка витягує парашут із відсіку та розгортає його. На відміну від військових систем катапультування, пілот при цьому не залишає літак.

Зрештою SR22 приземлився в лісовій місцевості. Пілот сам залишив літак, після чого його доправили до лікарні. Там у нього діагностували ознаки отруєння продуктами горіння, однак без загрози життю. Сам літак повністю згорів.

SR22 – це американський п’ятимісний одномоторний літак. Модель 2013 року має максимальну злітну масу близько 1633 кг. Максимальна швидкість SR22 становить приблизно 370 км/год.

Авіаційні інциденти – інші новини

Раніше УНІАН повідомив про інцидент на борту пасажирського літака China Eastern Airlines. Після приземлення, коли лайнер прямував до термінала, у салоні загорівся пауербанк у ручній поклажі одного з пасажирів.

Члени екіпажу швидко локалізували та загасили займання. Унаслідок події ніхто з пасажирів і екіпажу не постраждав, а літак отримав лише незначні пошкодження.

Нагадаємо також, що під час нещодавнього рейсу Ryanair сталася надзвичайна ситуація, яка могла завершитися трагедією. У польоті з двигуна Boeing 737 відпала його частина та пробила ілюмінатор. Через це одного з пасажирів ледь не затягнуло назовні.

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