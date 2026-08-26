Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на 27 серпня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 52,01 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 27 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,57 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 52,01 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 8 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,59/44,62 грн/дол., а до євро - 52,04/52,07 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 26 серпня знизився на 3 копійки і складав 44,92 гривень за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,43 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подешевшав на 6 копійок і становив 52,39 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,76 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" не змінився і становив 44,85 гривні за долар, а курс євро знизився на 5 копійок і складав 52,45 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,25 гривні, а євро - за курсом 51,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

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