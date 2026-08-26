На навчаннях Тихоокеанського флоту РФ, який задіяв атомну субмарину, стались потужні вибухи

Жителі населеного пункту Волчанец Приморського краю зафіксували стовп диму у акваторії РФ.

На російському Далекому Сході, у заливі Петра Великого, стались вибухи. Про це повідомляє Telegram-канал Supernova+.

"За попередньою інформацією, відбулася детонація "Орешника". Мова може йти про підводний човен", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жителі населеного пункту Волчанец Приморського краю зафіксували стовп диму у акваторії РФ. Очевидці бачили поруч з місцем вибуху військові кораблі. Наразі офіційних коментарів з боку російського уряду чи командування флоту нема.

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Водночас український портал "Мілітарний" не виключає, що вибух може бути пов’язаний з навчаннями Тихоокеанського флоту РФ 20 серпня, на яких задіяли ракетний крейсер "Варяг", атомний підводний човен "Омск" та береговий ракетний комплекс "Бастион".

Проєкт глибокої модернізації "Омска" передбачає заміну існуючих 24 пускових установок на універсальні установки, здатні нести до 72 ракети "Калибр", "Оникс" або "Циркон". Наразі, згідно з ходом навчань, "Омск" зберіг початкову конфігурацію, виконавши залпову стрільбу крилатими протикорабельними ракетами П-700 "Гранит".

Військові заходи у РФ

Нагадаємо, що росіяни перенесли проведення з’їзду виробників та операторів БпЛА "Дронниця-2026", який мав відбутися 29-30 серпня у Великому Новгороді.

Організатори зазначили, що перенесення заходу є вимушеним кроком через загрозу удару з боку Сил оборони України по місцю скупчення операторів БпЛА. Там заявили, що для захисту учасників "Дронниці" довелося б задіяти великі сили ППО та спеціальних служб, оголивши тимчасово об'єкти та підприємства в Новгородській та сусідніх областях.

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