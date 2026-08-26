Росіяни хочуть взяти в напівоточення українські позиції під Костянтинівкою, - сержант

Ворог нарощує удари по Краматорську, Слов'янську та Дружківці, прагнучи ускладнити логістику Сил оборони та завдати втрат у тилу.

На Костянтинівському напрямку малі піхотні групи окупантів намагаються обійти українські позиції та створити умови для напівоточення.

Про це сказав головний сержант 93-ї бригади "Холодний Яр" Віталій П'ясецький (Стохід), повідомляє Суспільне. За його словами, окупанти продовжують діяти групами по дві особи, намагаючись просочуватися через лінію оборони.

"Якщо раніше ворог намагався розвинути успіх з боку Костянтинівки, то зараз вектор більше змістився на два ці підрозділи - це 93 бригада і перший корпус "Азов". Ворог намагається вклинюватися, "інфільтруватися", обходити бригадний район і просуватися на північ, створюючи передумови для можливого напівоточення смуги відповідальності бригади", - розповів Стохід.

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Водночас, каже він, українські захисники виявляють такі групи та завдають вогневого ураження. Утім, сприятливі погодні умови та зелень поки допомагають окупантам приховано переміщуватися та накопичувати сили.

Траса Дружківка - Шахове - Покровськ

За словами П'ясецького, росіяни намагаються обходити район оборони бригади в напрямку колишньої траси Дружківка - Шахове - Покровськ. Вихід на висоти за цією дорогою, на думку окупантів, може створити умови для просування в бік Дружківки та ускладнення української логістики.

Військовий зауважив, що російське командування продовжує діяти згідно озвученого плану щодо захоплення до кінця року всієї Донецької області та Краматорсько-Костянтинівської агломерації.

Він також наголосив на зростанні кількості ударів по тилових містах Донеччини:

"Ворог максимально нарощує зусилля, щоб вразити логістику або місця зосередження особового складу. Більше стало ударів саме по містах, таких як Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка і далі".

Логістика на передовій

Крім того, головний сержант розповів про складну ситуацію з логістикою на передовій. Через постійну загрозу ударів українським військовим доводиться добиратися до позицій пішки, долаючи багато кілометрів під спостереженням російських дронів.

"Іти доводиться понад 6 км, а іноді це доходить і 15, і 20. Тому заходити на позиції піхотинець може кілька днів, тому що рухається від укриття до укриття. Проводиться спостереження шляхів висування, переміщення піхоти для того, щоб виявити дрони, дронові засідки, так звані дрони-ждуни на оптоволокні, які часто на таких маршрутах сідають і очікують ціль", - розповів він.

Ситуація на Донеччині

Як повідомляв УНІАН, раніше моніторинговий проєкт DeepState заявив, що росіяни окупували місто Родинське у Донецькій області. А потім повідомлялося, що вони просунулися поблизу Дорожнього та Софіївки на Донеччині.

А сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що позиції України у Донецькій області будуть посилені завдяки двом оновленим угрупуванням. Їх командувачами будуть Герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький.

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