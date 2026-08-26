Іран та Оман домовилися про поділ Ормузької протоки, - Reuters

Багато судноплавних компаній утримуються від користування Ормузькою протокою.

Іран та Оман домовилися про поділ Ормузької протоки та доходів від неї. Про це з посиланням на Корпус вартових ісламської революції (КВІР) повідомляє Reuters.

"Ормузька протока належить Ірану та Оману... Ми близько місяця ведемо переговори з Оманом і досягли результатів, які прийнятні для обох сторін. У ході цих переговорів було досягнуто домовленостей щодо частки кожної країни у водах протоки, а також щодо частки Ірану та Оману у доходах від користування нею", – повідомив речник Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Хоссейн Мохеббі.

Іран та Оман протягом кількох тижнів періодично проводили переговори щодо контролю за рухом суден через протоку, через яку до початку війни в лютому проходила п’ята частина світових поставок нафти та скрапленого природного газу. Більшість судноплавних перевезень було припинено через бойові дії, що призвело до зростання світових цін на енергоносії.

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Корпус вартових ісламської революції звинуватив США у спробах перешкодити переговорам між Іраном та Оманом, заявивши, що це призвело до затримки укладення угоди.

"Якщо США припинять перешкоджати переговорам і повернуться до угоди, ми зможемо відкрити Ормузьку протоку в межах досягнутих домовленостей... Якщо США не приймуть наші умови, Ормузька протока за жодних обставин не буде відкрита", – зазначив речник КВІР.

Глухий кут у американо-іранських переговорах

Хоча активні бойові дії між США та Іраном останніми тижнями здебільшого вщухли, дипломатичні зусилля щодо досягнення мирної угоди зайшли в глухий кут, а прохід через Ормузьку протоку залишається небезпечним.

23 серпня Іран оприлюднив "чорний список" з 45 суден, очевидно, намагаючись зупинити перевантаження нафти з судна на судно, які використовують виробники енергоносіїв у країнах Перської затоки, щоб обходити іранську блокаду. За словами джерел, деякі компанії планують припинити використовувати судна, внесені до "чорного списку".

Щоб посилити тиск на економіку Ірану, США на початку тижня пригрозили покарати країни, які продовжують вести бізнес з Іраном, однак заявили, що не запроваджуватимуть санкції негайно. При цьому у санкційному переліку не було китайських фінансових установ, які можуть сприяти експорту іранської нафти

Іран засудив спроби США ізолювати його економіку, назвавши їх актом "грубого беззаконня", та висловив упевненість, що багато з країни не приєднаються до кампанії.

Війна з Іраном і ціни на енергоносії - останні новини

Ситуація в Ормузькій протоці безпосередньо впливає на ціни на нафту. 26 серпня світові ціни знизилися більш ніж на 2 долари за барель. Падіння відбулося на тлі переговорів між Іраном та Оманом щодо можливого відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 2,3 долароа, або 2,6%, опустившись до 86,28 долара за барель. Вартість ф'ючерсів на американську нафту WTI знизилася на 2,08 долара, або 2,53%, – до 80,29 долара за барель.

Тиждень тому нафтові котирування піднялися до найвищих значень від початку серпня на тлі затягування переговорного процесу. Зокрема, ф'ючерси на Brent із поставкою у жовтні сягнули 94,06 долара за барель, тоді як вартість WTI піднімалася до 86,8 долара за барель.

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