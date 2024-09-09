ЗСУ РФ використовують вантажівки виробництва Мінського автомобільного заводу.

Російські окупанти використовують на війні в Україні вантажівки виробництва Мінського автомобільного заводу. Відповідні фото у соцмережі оприлюднив користувач Єгор Летов.

Зазначається, що вантажівки, серед яких був білоруський МАЗ-5316, були помічені на Луганщині, між Луганськом та Станицею.

Водночас "Мілітарний" зазначає, що ця вантажівка закрита антидроновим "мангалом" у верхній проєкції по всій довжині кабіни. При цьому "мангал" і кузов прикриває маскувальна сітка.

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"Ця вантажівка не захоплена у Сил оборони України. Українські "МАЗи", які випускалися під назвою "Богдан" мають інший знак", - пише видання.

ЗМІ нагадує, що після розпаду Радянського союзу Російська Федерація відмовилася від продукції Мінського автомобільного заводу на користь своїх виробників.

"Єдина платформа, яку використовують у російській армії білоруського виробництва, – це вироби Мінського заводу колісних тягачів і МЗКТ-7930 - є платформою до таких виробів як ОТРК "Іскандер. Можна припустити, що потреба у закупівлі вантажівок білоруського виробництва виникла на тлі великих втрат російських "УРАЛів" та "КАМАЗів", - пише ЗМІ.

Видання припускає, що місцеві виробники не можуть закрити потреби російських військ, тому Росія змушена закуповувати вантажівки білоруського виробництва. Таким чином, вантажівки "МАЗ" можуть стати тимчасовим рішенням для оперативного забезпечення потреб російської армії.

Білорусь і війна в Україні - останні новини

Удари по Львову "Кинжалом" здійснювались через Білорусь. Про це заявив керівник організації "ByPol", що об'єднує колишніх білоруських силовиків, Олександр Азаров.

За його словами, міністерство оборони Білорусі було попереджено про проліт "Кинжала", аби його не збивати.

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