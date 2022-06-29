За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, зараз ситуація в Лисичанську нагадує те, що відбувалося в Сєвєродонецьку понад місяць тому.

Російські війська продовжують наступ та намагаються оточити Лисичанськ.

Про це у своєму Телеграм-каналі розказав голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Ситуація в Лисичанську наразі нагадує те, що відбувалося в Сєвєродонецьку трохи більше місяця тому, на початку штурму міста, коли починають займатися будинок за будинком", - сказав Гайдай.

За його даними, російська армія продовжує наступ за напрямком Вовчоярівка - Верхньокамʼянка, намагаючись оточити Лисичанськ. Обстріляні Золотарівка, Вовчоярівка та Лисичанськ.

"Вчора ворог також атакував у бік Спірного, що на самій адмінмежі Луганщини та Донеччини і поблизу Верхньокам’янки, але вимушений був відійти, - повідомив очільник ЛОВА.

Він також розказав про стан людей, яких росіяни обстріляли касетними снарядами.

"Поранення у понад 20 осіб дуже серйозні: лікарі з усієї країни зараз рятують життя людям, які просто намагалися поповнити запаси води. Так, вчора до медзакладів Краматорська госпіталізовано трьох жителів Лисичанська. До Дніпра доставили двох дітей 14-ти та 15-ти років, які також перебували у черзі за водою 27 червня. Є поранені лисичани й у Львові", - розказав Гайдай. Він повідомив, що у багатьох місцевих жителів важкі ушкодження.

Нагадаємо, 27 червня окупанти вдарили з "Ураганів" по місцю, де жителі Лисичанська набирають воду для своїх потреб. Як наслідок, вісім людей загинули на місці, серед них одна дитина. Ще 21 особу поранено. Травми різного ступеню тяжкості. Людей госпіталізовано до лікарні у Краматорську.

Вас також можуть зацікавити новини: