Ворожий снаряд потрапив у двір житлового будинку.

У Чернігові російські війська завдали ракетного удару по центру міста.

Про це повідомив секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако.

За його інформацією, ворог цілився по Чернігівській міськраді.

"Але потрапив у двори між обласною стоматологією та житловою дев'ятиповерхівкою. Це атака на мирне населення міста", - уточнив він.

Очевидці діляться світлинами в соцмережах.

Журналіст Владислав Савенок зазначив, що вперше обстріл був такої сили.

"Нічого подібного і сильного в житті не чув. Був на східцях укриття. Злетів униз. Сім'я піймала", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили РФ надати допомогу квазідержавам.