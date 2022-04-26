Понад 390 дітей отримали поранення.

Російські військові з початку широкомасштабного вторгнення в Україну вбили 217 українських дітей.

Про це у своєму Telegram повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Більше ніж 608 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними, 217 дітей загинуло та 391 дитину було поранено. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.

Найбільше жертв серед дітей у Донецькій області - 127, Київській - 114, Харківській - 93, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у Києві - 16, Житомирській - 15.

Зокрема, 25 квітня внаслідок обстрілу російськими окупантами житлових будинків в Лимані Донецької області від отриманих поранень загинуло двоє дітей 9 та 13 років.

Крім того, внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ було пошкоджено 1 тис. 508 закладів освіти. При цьому 102 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, російські загарбники цинічно розстрілюють школярів і літніх людей на півдні України, називаючи це "проявом мужності".

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