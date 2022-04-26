Зафіксовані "прильоти", подробиці влада міста обіцяє надати пізніше.

Вранці російські окупанти атакували Запоріжжя.

Про це в Telegram повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"Запоріжжя! Вранці о 6:50 зафіксовані "прильоти". Обставини з'ясовуються. Подробиці пізніше", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв закликав городян терміново йти в укриття і не поширювати фото і відео в соцмережах.

"Терміново! Йдіть в найближчі до вас укриття і перебувайте там! В жодному разі не поширюйте фото- і відеоматеріали в соцмережах!",- написав він.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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