Командування побоюється, що вони втечуть, якщо їм дозволять поїхати в Крим.

Російських військових замість ротації вивозять у Генічеський район Херсонської області.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За його словами, наразі пересування загарбників фіксують не тільки в бік Херсона, але й в окупований Крим.

"Але туди вони не доїжджають. Їх розміщають на базах Арабатської стрілки в Генічеському районі. Там дадуть відпочити декілька тижнів і знову в бій, бо якщо дозволять поїхати в Крим - військові потікають", - розповів Хлань.

Депутат каже, що російські військові знаходяться у надзвичайно деморалізованому стані. Командування побоюється дезертирства, тому обманом селить їх у Генічеську, таким чином ізолюючи.

Раніше повідомлялося, що бійці Збройних сил України знищили залізничний ешелон з більш ніж 40 вагонів з живою силою, технікою і боєприпасами російських окупантів на Херсонщині.

Також відомо, що днями українські військовослужбовці "закрили" ще один міст, який війська РФ використовували для доставки техніки під тимчасово окупований Херсон.

Нагадаємо, що окупанти активно перекидають інженерну техніку в окуповану Херсонську область.

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