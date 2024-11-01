Командувач Сил територіальної оборони (ТрО) отримав розширені повноваження щодо управління добровольчими формуваннями територіальних громад (ДФТГ).

Як пояснили в Міноборони, тепер, відповідно до змін до Положення про добровольчі формування територіальних громад, командувач Сил ТрО може розформувати добровольче формування у разі невиконання або неналежного виконання ним завдань територіальної оборони. "Підставою для такого рішення є рапорт чи повідомлення посадової особи ЗСУ або заява командира формування", - пояснили у Міноборони.

"Також оновлене Положення визначає, що командир ДФТГ може подати заяву про розформування лише в разі неможливості забезпечити проведення правоможних зборів формування", - додали у відомстві.

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Там зазначили, що при розформуванні підрозділу контракти з добровольцями автоматично припиняються, а їхні посвідчення передаються до органу місцевого самоврядування для подальшого знищення.

Добровольчі формування в Україні

Сьогодні Кабінет міністрів розширив перелік причин для розформування добровольчих формувань територіальних громад.

За словами представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука, на виконання вимог закону "Про основи національного спротиву" було внесено зміни до Положення про добровольчі формування територіальних громад.

"Розширено законні підстави для розформування добровольчого формування та запроваджено процедуру вилучення посвідчень добровольця територіальної оборони у випадках розформування добровольчого формування та/або припинення контракту добровольця територіальної оборони", - деталізував Мельничук.

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