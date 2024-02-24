Дмитро Лубинець зазначив, що росіяни повинні були надати допомогу пораненим і обміняти їх.

Україна мала певні домовленості з Російською Федерацією щодо поранених бійців ЗСУ в Авдіївці. Окупанти цинічно порушили досягнуті угоди.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що росіяни повинні були взяти в полон поранених українців, надати їм допомогу і обміняти на своїх полонених, які перебувають в Україні.

"У нас була можливість комунікувати з російською стороною. Ми попередньо домовилися, що поранених українських військових офіційно візьмуть у полон, нададуть їм допомогу, а потім повернуть через процедуру обміну. На жаль, російська сторона в черговий раз показала, що будь-які домовленості можуть не виконуватися", - розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини в ефірі телемарафону.

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При цьому він вказав, що Росія постійно порушує домовленості і норми гуманітарного права.

"Ми не знаємо, що з цим робити", - підсумував Лубинець.

Розстріл українців в Авдіївці - головні новини

18 лютого DeepState повідомив, що окупанти розстріляли шість полонених українців на території колишньої в/ч Зеніт в Авдіївці Донецької області. Крім того, в мережі з'явилося відео з убивством українських військовополонених солдатами армії РФ.

Пізніше в 110-й окремій механізованій бригаді ЗСУ впізнали розстріляних побратимів, які були поранені. Військові повідомили, що ворог погодився евакуювати тяжкопоранених, щоб надалі їх обміняти, але замість цього – розстріляв.

У свою чергу Донецька обласна прокуратура почала розслідування за двома фактами розстрілу росіянами українських військовополонених в Авдіївці та біля Веселого.

Також омбудсмен Дмитро Лубинець заявив, що росіяни скоїли військовий злочин, стративши військовополонених.

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