Україна мала певні домовленості з Російською Федерацією щодо поранених бійців ЗСУ в Авдіївці. Окупанти цинічно порушили досягнуті угоди.
Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що росіяни повинні були взяти в полон поранених українців, надати їм допомогу і обміняти на своїх полонених, які перебувають в Україні.
"У нас була можливість комунікувати з російською стороною. Ми попередньо домовилися, що поранених українських військових офіційно візьмуть у полон, нададуть їм допомогу, а потім повернуть через процедуру обміну. На жаль, російська сторона в черговий раз показала, що будь-які домовленості можуть не виконуватися", - розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини в ефірі телемарафону.
При цьому він вказав, що Росія постійно порушує домовленості і норми гуманітарного права.
"Ми не знаємо, що з цим робити", - підсумував Лубинець.
Розстріл українців в Авдіївці - головні новини
18 лютого DeepState повідомив, що окупанти розстріляли шість полонених українців на території колишньої в/ч Зеніт в Авдіївці Донецької області. Крім того, в мережі з'явилося відео з убивством українських військовополонених солдатами армії РФ.
Пізніше в 110-й окремій механізованій бригаді ЗСУ впізнали розстріляних побратимів, які були поранені. Військові повідомили, що ворог погодився евакуювати тяжкопоранених, щоб надалі їх обміняти, але замість цього – розстріляв.
У свою чергу Донецька обласна прокуратура почала розслідування за двома фактами розстрілу росіянами українських військовополонених в Авдіївці та біля Веселого.
Також омбудсмен Дмитро Лубинець заявив, що росіяни скоїли військовий злочин, стративши військовополонених.