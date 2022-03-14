Нехай загибель журналіста надихне світ на боротьбу за сили світла проти сил темряви, зазначив український лідер.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родині американського журналіста Брента Рено, який загинув вчора в Ірпені (знаходиться під Києвом) від куль російських окупантів.

Про це він повідомив у Twitter.

"Висловлюю сердечні співчуття родині Брента Рено, який загинув, документуючи безжальність і зло, заподіяне Росією людям в Україні. Нехай життя і жертва Брента надихнуть світ на боротьбу за сили світла проти сил темряви", - зазначив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня в Ірпені Київської області російські окупанти розстріляли американського журналіста Брента Рено, ще один журналіст дістав поранення. Пораненого привезли до київської дитячої лікарні "Охматдит".

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська увірвалися на українську територію. Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Ірпінь, Бучу, Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

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