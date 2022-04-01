Україна також продовжувала здійснювати успішні, але обмежені контратаки на схід і північний схід від Києва.

Чернігів і Київ зазнають постійних авіаційних і ракетних ударів, незважаючи на заяви Росії про зниження активності в цих районах.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії. Станом на 1 квітня розвідка Британії зазначає, що і Чернігів, і столиця потерпають від постійних авіаційних і ракетних ударів росіян.

"Україна також продовжувала здійснювати успішні, але обмежені контратаки на схід і північний схід від Києва. Українські війська повернули собі села Слобода та Лукашівка на південь від Чернігова та розташовані вздовж одного з основних шляхів постачання між містом і Києвом", - йдеться у повідомленні.

Раніше британська військова розвідка повідомила, що Росія передислоковує частини своїх сил з окупованих нею територій Грузії, щоб посилити своє вторгнення в Україну. Вкрай малоймовірно, що Росія планувала створити підкріплення таким чином, і це свідчить про несподівані втрати, яких вона зазнала під час вторгнення.

За даними Генштабу ЗСУ, російські військові в Україні поповнили свої ряди підрозділами з окупованих територій Грузії – всього прибуло близько 2 тисяч осіб.

Частина військовослужбовців із так званої "Південної Осетії" відмовилася брати участь у бойових діях на території України та самостійно повернулася до Цхінвалі. За даними ЗМІ, до "республіки" повернулися близько 300 осіб".

Вас також можуть зацікавити новини: