Росія перекидає частину своїх сил з Грузії, щоб посилити вторгнення в Україну.

Росія передислокує частину своїх сил з окупованих районів Грузії для посилення наступу на Україну.

Про це повідомляєбританська розвідка.

За даними розвідки, від 1200 до 2000 російських бойовиків входять до складу 3-х батальйонно-тактичних груп.

"Вкрай малоймовірно, що Росія планувала створювати підкріплення таким чином, і це свідчить про непередбачені втрати, які вона зазнала під час вторгнення", - сказано в звіті британської розвідки.

Як повідомляв УНІАН, українські військові знищили окупантів з військової бази самопроголошеної республіки Абхазія - окупованої території Грузії.

Росія перекинула війська з окупованої Грузії

За даними Генерального штабу Збройних сил України, Росія перекинула в Україну з окупованих територій Грузії близько двох тисяч військовослужбовців. Зокрема, підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південна Осетія) та 7-ї (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу.

Від 4-ї військової бази були відряджені в Україну три батальйонні тактичні групи загальною чисельністю до 1200 осіб російських і осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві батальйонні тактичні групи - близько 800 осіб.

Нещодавно приблизно три сотні військових з так званої Південної Осетії відмовилися від війни з Україною за власним бажанням і повернулися додому.