В обласному центрі пошкоджено обʼєкти інфраструктури та житлові будинки.

У Хмельницькому 2 загиблих та 8 поранених людей після сьогоднішньої атаки росіян.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. "Сьогодні вранці ворог атакував інфраструктурні обʼєкти, є руйнування житлових будинків та жертви серед цивільних. Під ударами ворога були Запоріжжя, Хмельниччина, Одещина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Миколаївщина, Вінниччина, Львівщина та Івано-Франківщина. Станом на зараз відомо про 2 загиблих людей та щонайменше 8 поранених у Хмельницькому", - написав Клименко у Telegram.

При цьому він оприлюднив відео з порятунком 21-річної дівчини з-під завалів приватного будинку Хмельницького. За словами Клименка, наразі триває ліквідація наслідків атаки по Україні. На небезпечних ділянках, щоб мінімізувати травмування рятувальників, використовується роботизована техніка. Інформація щодо постраждалих буде оперативно уточнюватися, зауважив він.

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Мер міста Хмельницького Олександр Симчишин о 7-й ранку повідомив про відбій повітряної тривоги та написав, що цей ранок "жахливий". "Маємо пошкодження обʼєктів інфраструктури. Пошкодження житлових будинків. Є загиблі і постраждалі серед цивільних", - зазначив він без уточнень.

Як повідомляв УНІАН, росіяни 22 березня завдали ударів по низці українських міст. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, наші захисники знищили 92 ворожі повітряні цілі: 55 "Шахедів" і 37 ракет.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи цю потужну атаку країни-агресорки, зазначив, що цілі російських терористів бачить світ: електростанції та лінії постачання енергії, гребля в Запоріжжі, звичайні житлові будинки, пасажирський транспорт. "Росія воює проти звичайного життя людей", - зазначив він.

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