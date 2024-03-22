Супротивник воює проти звичайного життя громадян України, підкреслив президент.

Президент Володимир Зеленський висловився про потужний ракетний обстріл, який росіяни здійснили у п'ятницю, 22 березня.

Український лідер написав у Telegram, що РФ воює проти звичайного життя людей. Очільник держави пообіцяв, що ніхто з постраждалих не залишиться без допомоги. "За цю ніч було понад 60 "Шахедів" і майже 90 ракет різних типів. Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей", - зазначив він.

Український лідер висловив співчуття рідним та близьким людей, які стали жертвами російського терору. Очільник держави додав, що в атакованих містах працюють всі служби, які можуть чимось допомогти громадянам.

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"Ніхто не залишиться без допомоги. Триває відновлення постачання електрики. Харків та область, Запоріжжя, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельницький та область, Вінничина, Франківщина - всюди, де це потрібно, від ночі тривають відновлювальні роботи", - підкреслив президент.

Зеленський підкреслив, що у ракет загарбників "немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі, а у дронів-убивць "немає нерішучості, як у деяких політиків".

"Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень. Системи "Петріот" повинні захищати Харків і Запоріжжя, потрібна ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі. Партнери точно знають, що необхідно. Точно можуть підтримати. Потрібні ці рішення. Життя має бути захищене від цих нелюдей з Москви", - написав президент.