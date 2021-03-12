Голова української делегації в Тристоронній контактній групі вважає, що Росія скоїть трагічну помилку, якщо розпочне широкомасштабну війну.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук вважає, що останні рішення про запровадження санкцій Радою національної безпеки і оборони України не можуть призвести до ескалації широкомасштабного конфлікту з боку Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кравчук сказав під час спілкування з журналістами з нагоди відкриття нової інсталяції "Погляд у минуле" до роковин Куренівської трагедії у Бабиному Яру.

Читайте такожКравчук оцінив можливу зустріч Зеленського і Путіна "віч-на-віч"

Зокрема, у нього запитали, чи може якось Росія відреагувати на українські санкції, рішення про які ухвалюються на засіданнях РНБО, і зокрема загострити ситуацію на Донбасі.

"Ситуація ніколи зовсім не була мирною. Вона хвилями йде - то підіймається, то опускається. Можливо, і сьогоднішня ситуація зараз загострилася, можливо це якраз реакція на наші дії, тому що коли ми поводилися більш, я скажу так умовно, спокійно, то вони також просто спостерігали... А коли президент Зеленський і РНБО почали реально діяти, вживати відповідних заходів, вводити санкції, припиняти роботу пропагандистських каналів, які робили вже, що хотіли, - ясна справа, що вони (росіяни) також почали діяти", - сказав Кравчук.

"Але я не думаю, що це може стати причиною широкомасштабного конфлікту. Якщо б це комусь могло спасти на думку, то я думаю, це була б не просто помилка, а трагічна помилка Росії", - сказав Кравчук.

Санкції РНБО: що було раніше

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne". Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, до голови політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно і активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини. Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують з Медведчуком. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

11 березня РНБО продовжила санкції проти двох російських банків, термін дії яких закінчується 19 березня. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на наступному засіданні РНБО буде вирішено запровадити санкції проти ряду осіб.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко