Поставки зброї за ленд-лізом з США в Україну ще не починалися. Вони можуть стартувати в період з липня по вересень. На темпи військової допомоги нашій країні впливає безліч факторів.
Таку заяву зробив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю виданню "Ліга".
"Там є процедура. Ленд-ліз ще не починався. Але саме прийняття закону про ленд-лізу — дуже позитивне для нас рішення. І ленд-ліз буде, питання — коли. Тут ми повертаємося до того, що на війні у кожного годинник працює по-різному. Для когось доба — це як доба, а для нас — це зовсім інші виміри", — повідомив Данілов.
Потім секретар РНБО зазначив, що поставки озброєння за ленд-лізом з США можуть початися в липні-серпні або у вересні. На відправку військової допомоги впливає безліч факторів.
"Треба розуміти, що світ не такий великий. Всі знають, що у кого є в країні. Наявність зброї, обладнання для його виготовлення, боєприпасів. Сьогодні так вийшло, що боєприпасів радянського зразка 122-го і 155-го калібрів майже не залишилося", — продовжив Данилов.
Нагадаємо, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. За словами голови Офісу президента України Андрія Єрмака, ленд-ліз передбачає постачання високотехнологічної зброї та навчання бійців ЗСУ. А ще Байдену більше не доведеться щоразу погоджувати допомогу з Конгресом. Раніше в ОПУ заявляли, що перші поставки за ленд-лізом почнуться не раніше ніж через місяць з моменту прийняття закону.
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