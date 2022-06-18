Ленд-ліз поки ще не запрацював.

Поставки зброї за ленд-лізом з США в Україну ще не починалися. Вони можуть стартувати в період з липня по вересень. На темпи військової допомоги нашій країні впливає безліч факторів.

Таку заяву зробив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю виданню "Ліга".

"Там є процедура. Ленд-ліз ще не починався. Але саме прийняття закону про ленд-лізу — дуже позитивне для нас рішення. І ленд-ліз буде, питання — коли. Тут ми повертаємося до того, що на війні у кожного годинник працює по-різному. Для когось доба — це як доба, а для нас — це зовсім інші виміри", — повідомив Данілов.

Потім секретар РНБО зазначив, що поставки озброєння за ленд-лізом з США можуть початися в липні-серпні або у вересні. На відправку військової допомоги впливає безліч факторів.

"Треба розуміти, що світ не такий великий. Всі знають, що у кого є в країні. Наявність зброї, обладнання для його виготовлення, боєприпасів. Сьогодні так вийшло, що боєприпасів радянського зразка 122-го і 155-го калібрів майже не залишилося", — продовжив Данилов.

Нагадаємо, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. За словами голови Офісу президента України Андрія Єрмака, ленд-ліз передбачає постачання високотехнологічної зброї та навчання бійців ЗСУ. А ще Байдену більше не доведеться щоразу погоджувати допомогу з Конгресом. Раніше в ОПУ заявляли, що перші поставки за ленд-лізом почнуться не раніше ніж через місяць з моменту прийняття закону.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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