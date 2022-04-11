У селі через постійні обстріли не залишилося жодного цілого будинку.

Село Андріївка (Бучанський район, Макарівський район, Київська область) одним з останніх в області звільнили від російських окупантів.

Фотокореспондент УНІАН побував в Андріївці через тиждень після звільнення.

У селі через постійні обстріли не залишилося жодного цілого будинку, Андріївка повністю усипана снарядами окупантів, що розірвалися і не розірвалися.

Більшість жителів Андріївки, а їх близько тисячі, майже місяць провели в підвалах. Все чоловіче населення до 50 років пройшло через допити. Когось відпустили, когось розстріляли відразу, а когось тримали в полоні. Після звільнення села досі не вдалося встановити долю 47 чоловіків.

Зазначимо, село Андріївка розташоване по трасі Т1019 між Макаровом і Бородянкою – населеними пунктами, де окупанти з особливою жорстокістю тероризували більше місяця вбивали, катували, ґвалтували і грабували місцевих жителів. В одному лише Макарові знайшли тіла 132 розстріляних окупантами жителів.

Як повідомляв УНІАН, раніше українська розвідка оприлюднила інформацію про російських військових злочинців, що звірствували у Бородянці Київської області.

Всього, за даними МВС України, станом на 7 квітня 2022 року відомо про більш ніж 400 убитих мирних громадян України на території Київської області. Однак влада побоюється, що жертв війни на Київщині набагато більше.

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