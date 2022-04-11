Військова частина 74268 дислокується в Пскові.

Українська розвідка оприлюднила нову порцію даних військових РФ. Цього разу "злили" інформацію про російських військових злочинців, які лютували в Бородянці Київської області.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

У розгромленій Бородянці перебували військові 234 десантно-штурмового полку Російської Федерації. Військова частина 74268, до якої відносяться дані військові злочинці, дислокується в Пскові.

Українські розвідники оприлюднили "іменний список військовослужбовців", в якому вказані імена, посади, дати народження та дані найближчих родичів.

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 квітня з'явилася інформація від Генштабу ЗСУ про остаточне звільнення всієї Київської області від російських окупантів.

Після цього стала з'являтися інформація про звірства російських нелюдів. Вони вбивали і гвалтували, знущалися і катували людей.

За словами голови офісу генпрокурора України Ірини Венедиктової, Бородянка найбільш зруйноване місто Київщини - російські війська били по ньому некерованими 250-кілограмовими фугасними авіабомбами, "Ураганами" і "Смерчами".

7 квітня в Бородянці почали розбирати завали, щоб дістати тіла загиблих. Для допомоги рятувальникам, зокрема - для розбору завалів у Бородянку прибули 60 добровольців з Києва.

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